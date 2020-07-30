Berber ve kuaförlere yüz koruyucu ile şartlı izin

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde bir toplantı yaptı. Valilik Toplantı Salonu’nda olağanüstü olarak toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi berber ve kuaförlere ilişkin bazı kararlar aldı.

İçişleri Bakanlığı’nın 17 Temmuz 2020 tarih ve 11703 sayılı yazısında berber ve kuaförlere yönelik kontrollü sosyal hayata ilişkin işleyişi kolaylaştırmak adına bazı düzenlemelerin yapıldığı, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde bahsi geçen düzenlemeler ile önümüzdeki süreçte yapılması muhtemel güncellemelerin düzenli olarak takip edilmesi gerektiği, yapılacak kontrol ve denetimlerde söz konusu rehberin güncel halinin dikkate alınması gerektiği hatırlatıldı.

Bakanlığın genelgesinde berberlerde jilet ve ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmetinin bir süre durdurulduğu, gelinen noktada ustura veya tıraş makinası kullanılarak sakal tıraşına izin verilmesi ve tıraş yapılırken 1 (bir) metre mesafe korunamayacağından maskeye ek olarak yüz/göz koruyucu kullanılmasının uygun olduğu ifade edilen toplantıda ilimizdeki berberlere yüz koruyucu siperlik kullanılması şartıyla izin verilmesi; ayrıca Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi ve güncel halinin takip edilmesi şartıyla bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde de saç ve cilt bakımı, fön çekimi, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetlerine maskeye ek olarak yüz/göz koruyucu kullanılması halinde izin verilmesi kararı alındı.

Toplantıda ayrıca marketlere yönelik de market ve süpermarketlerde 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde (çalışan ve müşteri dahil) çalışmalarını sürdürmesi kararını da alan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi alınan kararlara uymayan kişi ve işyerlerine idari para cezası verileceği, kararların kolluk birimleri ve Zabıta tarafından takibinin yapılmasına karar verdi.

(Haber Merkezi)