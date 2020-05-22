Berber ve kuaförlere yeni kararlar

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ve İçişleri Bakanlığı kararları uyarınca 21 Mart 2020 günü geçici süreliğine faaliyetleri durdurulan umuma açık yerlerden berber, kuaför, estetik-güzellik salonu/merkezi, piercing, geçici ve/veya kalıcı dövme yapan işyerlerinden; berber, kuaför, estetik-güzellik salonu/merkezi vb. işyerlerinin 11 Mayıs 2020 itibariyle faaliyetlerini 09:00 – 21:00 saatleri arasında yürütebilmelerine müsaade edildiği belirtilerek yaklaşan Ramazan Bayramı sebebiyle berber, kuaför, estetik-güzellik salonu/merkezi vb. işyerlerinde talebe bağlı oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilebilmesi için bazı kararlar alındığı vurgulandı.

Buna göre toplantıda alınan kararlar şu şekilde açıklandı:

“MADDE 1- İlimizde faaliyet gösteren umuma açık yerlerden berber, kuaför, estetik-güzellik salonu/merkezi vb. işyerlerinin; çalışma saatlerinin 20/05/2020 Çarşamba, 21/05/2020 Perşembe ve 22/05/2020 Cuma günleri ile sınırlı olmak üzere genişletilerek faaliyetlerini 08:00 – 24:00 saatleri arasında yürütmelerine,

MADDE 2- Söz konusu işyerlerinin faaliyetlerini 07/05/2020 tarihli ve 2020/25 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararında belirtilen tedbirler ve belirlenen esaslar çerçevesinde yürütmelerine,

MADDE 3- Alınan kararlara uymayan kişilere/iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 4- Alınan bu kararların uygulanmasının, kolluk birimleri ve zabıta müdürlüğü tarafından titizlikle takip edilerek sağlanmasına,

MADDE 5- Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının takibi ile koordinasyonunun sağlanmasına,

MADDE 6- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Sağlık Müdürlüğüne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir”

(Haber Merkezi)