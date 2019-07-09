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Berber ve kuaförler zam yaptı

Çorum’da faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarının 2019 yılı fiyat tarifelerine yeni bir düzenleme getirildiği açıklandı.

Berber ve kuaförler zam yaptı

Çorum’da faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarının 2019 yılı fiyat tarifelerine yeni bir düzenleme getirildiği açıklandı.

09 Temmuz 2019 Salı 23:43
Berber ve kuaförler zam yaptı

Çorum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse, 2019 yılı fiyat tarifelerine ayarlama yapıldığını vurguladı. Günün şartlarını takip ederek elektrik, su, doğalgaz ve dükkan kiraları başta olmak üzere giderlerde meydana gelen artışlar üzerine berber ve kuaförlerdeki fiyat tarifesinde cüzi bir artış yaptıklarını dile getiren Mustafa Köse, 2 yıldır fiyat tarifesinin aynı olduğunu kaydetti.

Mustafa Köse açıklamasının devamında ise, yeni fiyat tarifesine tüm berber, kuaför ve güzellik salonları esnafına hayırlı olmasını temenni ederek, tarifeye herkesin uymasını talep etti.

Buna göre yeni tarife ile birlikte saç, sakal ve yıkama dahil ücret 40 TL olurken, sadece saç kesimi ve ylıtama 30 TL oldu. Yeni tarifede sakal tıraşının 15 TL, sakal tıraşı, ağda ve maske 25 TL, şekilli çocuk tıraşı 25 TL ve çocuk okul tıraşı ise 20 TL olarak belirlenirken, damat tıraşı 200 TL, erkek saç boyama 100 TL ve cilt bakımı ise 50 TL ile dikkat çekti.

Kuaför ve güzellik salonlarında ise yeni fiyat tarifesine göre porselen makyaj 300 TL, tüm vücut ağda 130 TL, kalıcı makyaj 450 TL, protez tırnak 250 TL, kaş kontör 500 TL, microblading 600 TL, nişan saçı ve makyaj 500 TL gibi fiyatlar dikkat çekti.

(Haber Merkezi)

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