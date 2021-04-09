Berber ve kuaförler yeni tarifeye geçti
Çorum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse, son dönemde malzeme fiyatlarındaki artış ve yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle tek kullanımlık malzemelere geçilmesi gibi nedenlerden dolayı ilimizdeki berber ve kuaförlerin hizmet bedellerinde yeni tarifeye geçmek zorunda kaldıklarını ifade etti.
Berber ve kuaförlerin fiyat tarifesinin en son değişikliğin 20 Mayıs 2019’da yapıldığını belirten Oda Başkanı Köse, “Bu tarihten beri giderler artarken fiyatlarda yenileme yapılmadı. Ancak pandemi dönemi ile birlikte berber ve kuaför esnafı giderlerin altından kalkılamayacak hale geldi. Bu nedenle fiyatları yenilemek zorunda kaldık” diye konuştu.
Çorum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse yaptığı açıklamada ilimizde uygulanacak olan yeni fiyatları şu şekilde açıkladı; “ Saç sakal 50 TL, Saç tıraşı ve yıkama 40 TL, sakal tıraşı 20 TL., çocuk tıraşı 30 TL, damat tıraşı 250 TL, Gelin saçı 500 TL, makyaj 100 TL., saç kesme 80 TL., fön 25 TL. güzellik merkezlerinde yüz makyajı 100 TL, Porselen makyaj 450 TL. Manikür 60 TL ve Pedikür 75 TL”
(Volkan SINAYUÇ)