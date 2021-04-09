Berber ve kuaförler yeni tarifeye geçti

Berber ve kuaförlerin fiyat tarifesinin en son değişikliğin 20 Mayıs 2019’da yapıldığını belirten Oda Başkanı Köse, “Bu tarihten beri giderler artarken fiyatlarda yenileme yapılmadı. Ancak pandemi dönemi ile birlikte berber ve kuaför esnafı giderlerin altından kalkılamayacak hale geldi. Bu nedenle fiyatları yenilemek zorunda kaldık” diye konuştu.

Çorum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse yaptığı açıklamada ilimizde uygulanacak olan yeni fiyatları şu şekilde açıkladı; “ Saç sakal 50 TL, Saç tıraşı ve yıkama 40 TL, sakal tıraşı 20 TL., çocuk tıraşı 30 TL, damat tıraşı 250 TL, Gelin saçı 500 TL, makyaj 100 TL., saç kesme 80 TL., fön 25 TL. güzellik merkezlerinde yüz makyajı 100 TL, Porselen makyaj 450 TL. Manikür 60 TL ve Pedikür 75 TL”

(Volkan SINAYUÇ)

