Berber ve kuaförler haftasonu açık değil
Çorum Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Köse, haftasonu berber ve kuaför esnafının işyerini açmayacağını açıkladı.
Güncel 01.12.2020, 22:21
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında açıkladığı ve İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine yolladığı sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında 4 Aralık 2020 Cuma günü saat 21.00’den 7 Aralık 2020 Pazartesi günü 05.00’e kadar süreceğini hatırlatan Mustafa Köse bu nedenle esnafın haftasonu açık olmayacağını duyurdu.
Mustafa Köse sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda yeni kısıtlamalar sonunda ülke genelindeki berber, kuaför ve güzellik salonlarının çalışma saatlerinin hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında olacağını, haftasonu ise sokağa çıkmak yasak olduğu için işyerlerinin açılmayacağını bildirdi.
(Haber Merkezi)
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