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Berber ve güzellik merkezleri kapatılıyor

Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak

Berber ve güzellik merkezleri kapatılıyor

Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak

21 Mart 2020 Cumartesi 16:45
Berber ve güzellik merkezleri kapatılıyor

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri” kapsamında gönderdiği ek genelgede, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri 21 Mart 2020 tarihinde saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacağı duyuruldu.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Koronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri 21 Mart 2020 tarihinde saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak. Bakanlık tarafından söz konusu bu tedbirlere ilişkin gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istendi. (İHA)

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