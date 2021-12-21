Berber Sinan hizmete açıldı
Güncel 21.12.2021, 21:35
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Çorum’da yıllardır çok sayıda ustanın yanında çalışan Sinan Özkeskin kendi berber dükkanını açtı.
Sinan Özkeskin’in sahibi olduğu Berber Sinan 1993 isimli işyeri geçtiğimiz günlerde Bahçelievler Mahallesi Bahar 5. Sokak No 7 / A (Bahçelievler İlkokulu yanı) adresinde açıldı.
Çorum’da bir çok ustanın yanında çalıştığını ve sektörde 30 yıllık bir deneyime sahip olduğunu kaydeden Özkeskin, “Daha önce ustalarımdan öğrendiğim deneyimlerimle ilk kez kendi işyerimi açtım. Ayrıca günümüzün modellerini de takip ederek erkeklerin vazgeçilmezi olan saç – sakal traşının yanısıra, buhar kompleksi, maske, cilt bakımı gibi hizmetleri de sunacağız” diye konuştu.
(Uğur GÖRKEM)
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