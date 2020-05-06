Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 12°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98571
ALTIN
390.803
DOLAR
7.1906
STERLİN
8.8836
EURO
7.7713
“Piyasaları canlandırma açısından iş dünyasının da sorumluluğu var”
“Piyasaları canlandırma açısından iş dünyasının da...
Sabaha karşı çıkan yangın paniğe neden oldu
Yangın paniğe neden oldu
Normalleşme planında Çorumlu tedirgin
Normalleşme planında Çorumlu tedirgin
Belediye hizmet binası yapacak
Belediye hizmet binası yapacak
Vali talimat verdi yaşlı kadın oğluna kavuştu
Yaşlı kadın oğluna kavuştu

Berber güzellik salonu ve kuaförlerle ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 11 Mayıs’ta açılacak berber, güzellik salonu ve kuaförlerle ilgili yeni birgenelge gönderdi. 

06 Mayıs 2020 Çarşamba 19:07
Berber güzellik salonu ve kuaförlerle ilgili yeni genelge

Berber, güzellik salonu ve kuaförler 09.00-21.00 saatleri arasında çalışacak, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verilecek.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlar maske kullanacak, müşteriler ise yapılacak işleme göre maskeyi çıkarabilecek.

Berber, güzellik salonu ve kuaförlerde saç kesimi, yıkama ve boyamada kullanılan havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık malzeme olacak.

Berberlerde jilet, ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, sakal tıraşı, makineyle kısaltılma şeklinde yapılabilecek.

Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek.

Son Güncelleme: 06.05.2020 19:13
İlgili Haberler
64 kişi hayatını kaybetti
64 kişi hayatını kaybetti
Jandarma Şehit kabirlerindeki bayrakları yeniledi
Jandarma Şehit kabirlerindeki bayrakları yeniledi
Sağlık Bakanı Koca: "Yeni dönem 'kontrollü sosyal hayat'tır"
Sağlık Bakanı Koca: "Yeni dönem 'kontrollü sosyal hayat'tır"
Çorum Belediyesi 500 bin maske dağıtacak
Çorum Belediyesi 500 bin maske dağıtacak
Ahlatcı’dan karantina altındaki gurbetçilere mektup
Ahlatcı’dan karantina altındaki gurbetçilere mektup
Seyir halinde yanan otomobil hurdaya döndü
Seyir halinde yanan otomobil hurdaya döndü

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim