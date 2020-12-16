Berber Fazlı Özkaya da koronavirüs kurbanı oldu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski yöneticilerinden berber Fazlı Özkaya, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığından kurtarılamayarak hayata veda etti.
Güncel 16.12.2020, 21:19
62
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski yöneticilerinden berber Fazlı Özkaya, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığından kurtarılamayarak hayata veda etti.
Grip rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmek üzere gittiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni tip koronavirüs teşhisi konulan Çorum'un tanınmış berberlerinden Fazlı Özkaya hakkın rahmetine kavuştu.
Merhumun cenazesi dün saat 11.00 da Hitit Üniverisitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak merkeze bağlı Üyük Köyü’nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
8°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 16 Aralık 2020
|İmsak
|06:19
|Güneş
|07:50
|Öğle
|12:41
|İkindi
|15:01
|Akşam
|17:21
|Yatsı
|18:47