“Berat Kandili, birlik ve beraberliğe vesile olsun”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayınlayarak, tüm Çorum halkının ve İslam aleminin mübarek gecesini kutladı.

Tahtasız, “Kutsal geceler bizleri birbirimize kenetlemeli, manevi duygularımızın gelişmesini sağlamalı, ülke olarak, İslam alemi olarak hep beraber birlik beraberlik içerisinde olmalıyız. Yaratılanı Yaratandan ötürü sevebilmenin en çok anlam kazandığı bu geceyi fırsat bilelim” ifadesine yer verdi.

CHP İl Başkanı Tahtasız, Berat Kandili’nin dargınlıkları ve küskünlükleri unutmak, barış ve adaleti tesis etmek, dostluk ve kardeşliği pekiştirmek için önemli bir vesile olduğunu söyledi.

Tahtasız, mesajını şu şekilde sürdürdü:

“Mana ve gönül dünyamıza ışık tutan Berat Kandili, tıpkı diğer kandil geceleri gibi toplumumuz için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Yüce Allah’ın affına sığınmak, bağışlanma dilenmek için fırsat sunan Berat Kandili, aynı zamanda, insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek, yıkılan gönülleri ve kırılan kalpleri onarmak için de çok önemli bir fırsattır.

Bu vesileyle tüm hemşerilerimin ve tüm İslam Alemi’nin Berat Kandili'ni en samimi duygularımla tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum.” (Haber Merkezi)