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“Berat Kandili bağışlanmak için fırsattır”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Berat Kandili’nin dargınlıkları ve küskünlükleri unutmak, barış ve adaleti tesis etmek, dostluk ve kardeşliği pekiştirmek için önemli bir vesile olduğunu söyledi.

“Berat Kandili bağışlanmak için fırsattır”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Berat Kandili’nin dargınlıkları ve küskünlükleri unutmak, barış ve adaleti tesis etmek, dostluk ve kardeşliği pekiştirmek için önemli bir vesile olduğunu söyledi.

07 Nisan 2020 Salı 18:24
“Berat Kandili bağışlanmak için fırsattır”

Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayınlayan CHP İl Başkanı Tahtasız, “Bizler bu özel günler aracıyla dostluklara daha da önem vermeli, kırgınlıklardan kaçınmalı, birlik ve beraberliğimizi daha fazla pekiştirme yoluna gitmeliyiz. Barışa, kardeşliğe ancak insanı insan yapan değerleri esas alarak ulaşabiliriz” dedi.

Tahtasız, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Mana ve gönül dünyamıza ışık tutan Berat Kandili, tıpkı diğer kandil geceleri gibi toplumumuz için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Yüce Allah’ın affına sığınmak, bağışlanma dilenmek için fırsat sunan Berat Kandili, aynı zamanda, insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek, yıkılan gönülleri ve kırılan kalpleri onarmak için de çok önemli bir fırsattır.

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz, fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Bu kutsal gecenin başta sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini temenni ediyorum.

Bu vesileyle tüm hemşerilerimin ve tüm İslam Alemi’nin Berat Kandili'ni en samimi duygularımla tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum.” (Haber Merkezi)

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