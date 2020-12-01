Berat Albayrak’tan bir istifa daha

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Albayrak'tan bir istifa daha geldi. Albayrak, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliği görevinden de istifa etti.

Konu hakkında bir açıklama yapan İletişim Başkanlığı, görevden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdiğini bildirdi

İstifaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.

(Haber Merkezi)