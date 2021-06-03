Benzinlik ihalesine onay

Bilindiği üzere, Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait olan Şehirler Arası Otobüs Terminali ve Şehir Stadyumu arasında bulunan Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu işaretli arsa, iki kez ihale yoluyla satışa çıkarılmıştı. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’ndaki ilk ihaleye en yüksek teklifi 7 milyon 460 bin TL ile Kakaç Demir Çelik firması vermişti. Ancak, Çorum Belediyesi Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, beklenilen rakama ulaşılmadığı için ihaleye iptal etti.

Komisyon huzurunda 7.5 milyon TL tahmini bedel ve 225 bin TL geçici teminat üzerinden yapılan ikinci ihalede ise Kaleli Petrol Best Gaz İnşaat 9 milyon 500 bin TL, Şakir Güzel 9 milyon 55 bin TL ve Haydar Kartal ise 7 milyon 852 bin TL teklif verdi.

Daha sonra en çok teklif veren 3 firma arasında açık artırmaya geçildi. Haydar Kartal 10 milyon 100 bin TL’de, Kaleli Petrol ise 12 milyon 50 bin TL’de çekildi. İhaleyi Şakir Güzel 12 milyon 100 bin TL’lik teklifi ile kazanmış oldu.

Böylece Belediye’nin kasasına iki ihale arasındaki farktan dolayı 4 Milyon 640 Bin TL daha fazla para girmiş oldu. En az %50'si peşin kalanı en fazla 8 taksitle ödenecek olan ihaleyi değerlendiren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, beklenilen rakama ulaşılması nedeniyle ihaleye onay verdi.

(Haber Merkezi)

