Benzinlik arsası Kakaç’ın

Çorum Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali ve Çorum Şehir Stadyumu arasında bulunan imar planında akaryakıt ve Lpg ikmal istasyonu işaretli arsayı Kakaç Demir Çelik Petrol firması satın aldı.

Mülkiyeti belediyeye ait olan merkez Çepni Mahallesi 29 pafta,352 ada 199 nolu parselde kayıtlı 3 bin 568,62 metrekare yüzölçümüne sahip arsa, 2886 Sayılı Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif arttırma usulü ile en az %50'si peşin kalanı en fazla 8 taksit olmak koşuluyla ihaleye çıktı.



Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri Suat Aydoğan, Ertuğrul Eren ve Ünsal Yeter gözetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede ilk olarak katılımcı firmaların belgeleri incelenerek kapalı teklifleri açıldı. Buna göre Kaleli Best Gaz İnşaat 6 milyon 150 bin TL, Haydar Kartal 6 milyon 210 bin TL, Kısmet Petrol 6 milyon 250 bin TL ve Kakaç Demir Çelik Petrol ise 6 milyon 503 bin TL teklif verdi.

Daha sonra en çok teklif veren 3 firma arasında açık artırmaya geçildi. Buna göre Kısmet Petrol temsilcisi 6 milyon 750 bin TL, Haydar Kartal ise 7 milyon 460 bin TL’de çekildi. İhaleyi Kakaç Petrol firması 7 milyon 465 bin TL teklifi ile kazandı.



(Volkan SINAYUÇ)

