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Benzine indirim geldi

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 8 kuruş indirim yapıldı.

22 Nisan 2020 Çarşamba 01:42
Benzine indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 8 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,26 liradan 5,18 liraya, Ankara'da 5,40 liradan 5,32 liraya, İzmir'de ise 5,45 liradan 5,37 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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