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Benzine indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş indirim yapıldı. Geceyarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte benzinin litre satış fiyatı ortalama İstanbul'da 7.02 liradan 6,91 liraya, Ankara'da 7.16 liradan 7.05 liraya, İzmir'de ise 7.15 liradan 7,04 liraya inecek.

Benzine indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş indirim yapıldı. Geceyarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte benzinin litre satış fiyatı ortalama İstanbul'da 7.02 liradan 6,91 liraya, Ankara'da 7.16 liradan 7.05 liraya, İzmir'de ise 7.15 liradan 7,04 liraya inecek.

21 Temmuz 2019 Pazar 17:12
Benzine indirim

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor. (İHA)

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