Benzine 68 kuruş zam geldi
Güncel 31.12.2021, 00:56
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Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 68 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 11,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,37 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 11,63 liradan 12,31 liraya, İzmir'de 11,71 liradan 12,39 liraya çıkacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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