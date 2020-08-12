Benzine 23 kuruş zam
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 23 kuruş artış yapılacak.
Güncel 12.08.2020, 00:46
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 23 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,35 liradan 6,58 liraya, Ankara'da 6,45 liradan 6,68 liraya, İzmir'de ise 6,46 liradan 6,69 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
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