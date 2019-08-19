Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95286
ALTIN
273.439
DOLAR
5.6605
STERLİN
6.8723
EURO
6.2795

Benzin ve motorine zam

Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 6 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 17 kuruş zam yapıldı.

Benzin ve motorine zam

Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 6 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 17 kuruş zam yapıldı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:28
Benzin ve motorine zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 6 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 17 kuruş fiyat artışı yaşanacağını duyurdu. Artış ile birlikte benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,65 liraya, Ankara ve İzmir'de 6.73 liraya çıkacak.
Motorinin litresi ise İstanbul'da ortalama 6.23 liraya, Ankara'da 6.20 liraya, İzmir'de 6.31 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

İlgili Haberler
Emanet kurbanlar yerine ulaştırıldı
Emanet kurbanlar yerine ulaştırıldı
Rektör’den yeni öğrencilere “hoşgeldiniz”
Rektör’den yeni öğrencilere “hoşgeldiniz”
Bahar, hayatını Hüseyin Kızılırmak ile birleştirdi
Bahar, hayatını Hüseyin Kızılırmak ile birleştirdi
“Çorum’un suyu temiz”
“Çorum’un suyu temiz”
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine cevap!
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine cevap!
Jandarma’dan kaçak içki operasyonu
Jandarma’dan kaçak içki operasyonu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim