Benzin ve motorine zam
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 39, motorine 32 kuruş zam yapıldı.
Güncel 01.02.2022, 21:39
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 39, motorinin litresine de 32 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 14,06 liradan 14,45 liraya, Ankara'da 14,14 liradan 14,53 liraya, İzmir'de ise 14,16 liradan 14,55 liraya yükselecek. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 14,27 liradan 14,59 liraya, Ankara'da 14,36 liradan 14,68 liraya ve İzmir'de 14,37 liradan 14,69 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
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