Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
93809
ALTIN
251.287
DOLAR
5.7914
STERLİN
7.4265
EURO
6.5701

Benzin ve motorine indirim

Benzin ve motorin fiyatlarına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere büyük indirim gerçekleşti.

Benzin ve motorine indirim

Benzin ve motorin fiyatlarına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere büyük indirim gerçekleşti.

08 Haziran 2019 Cumartesi 01:29
Benzin ve motorine indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi.

Buna göre; pompa fiyatlarına yansıyacak indirim, litrede benzine 17 kuruş, motorine de 21 kuruş olacak. Yaşanan indirimin ardından benzinin litresi ortalama Ankara'da 7,06 liradan 6,89 liraya, İstanbul'da 6,98 liradan 6,73 liraya, İzmir'de ise 7,04 liradan 6,87 liraya düşecek. 

İndirim sonrası motorinin litresi ortalama Ankara'da 6,51 liradan 6,30 liraya, İstanbul'da 6,44 liradan 6,23 liraya, İzmir'de ise 6,53 liradan 6,32 liraya düşecek.  

İlgili Haberler
Necip Fazıl şiirlerle anıldı
Necip Fazıl şiirlerle anıldı
Hutbe Yarışması’nda Demirkan İl Birincisi
Hutbe Yarışması’nda Demirkan İl Birincisi
Keşkek Günü yarın
Keşkek Günü yarın

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim