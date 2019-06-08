Benzin ve motorine indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi.

Buna göre; pompa fiyatlarına yansıyacak indirim, litrede benzine 17 kuruş, motorine de 21 kuruş olacak. Yaşanan indirimin ardından benzinin litresi ortalama Ankara'da 7,06 liradan 6,89 liraya, İstanbul'da 6,98 liradan 6,73 liraya, İzmir'de ise 7,04 liradan 6,87 liraya düşecek.

İndirim sonrası motorinin litresi ortalama Ankara'da 6,51 liradan 6,30 liraya, İstanbul'da 6,44 liradan 6,23 liraya, İzmir'de ise 6,53 liradan 6,32 liraya düşecek.