Benzin, motorin ve otogaza zam!
Güncel 01.01.2022, 01:33 01.01.2022, 01:46
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Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 61 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 29 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına ise 78 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 61 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 29 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına ise 78 kuruş zam geldi. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
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