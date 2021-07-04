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“Benim babam bir çakı bile taşımazdı”

Çorum olaylarında bir fırında yakılarak katledilen Alevi dedesi Veli Solmaz’ın kızı Naime Solmaz, “Çorum’da yaşanan bu acı olayı, acı katliamı tekrar yâd etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bizim ailelerimiz bizi ‘72 millete aynı nazara bakılır’ terbiyesiyle yetiştirdi. Biz 72 millere aynı nazardan baktık ama onla bize bakmadılar” dedi. 

Güncel 04.07.2021, 18:40
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“Benim babam bir çakı bile taşımazdı”

“Benim babam bir çakı bile taşımazdı” diyen Solmaz, “48 yaşında bu topluma, alevi milletine, insanlığa verecek çok güzel mesajları vardı. Çok güzel birikimleri vardı. Saygısı yerindeydi, sevgisi yerindeydi. Bırakmadılar, tomurcuk gül gibi dalından kopardılar. Hiçbiri bu durumu hak etmedi. Maraş, Çorum, Sivas, Gazi, Gezi hak etmedi” şeklinde konuştu. 
Tanrının verdiği canı yine tanrının alması gerektiğini belirten Solmaz, “Kimsenin kimseyi zamanında önce katletmek gibi bir lüksü olamaz. Bunlara insan diye bakılamaz. İnsani değerlere, canlılara, doğaya, bitkiye saygı duymayanlar tabi ki hiçbir inanca da saygı duymaz. Bu güzel mekânda doğduğum, büyüdüğüm bu topraklarda keşke böyle bir katliam için burada olmasaydık” dedi. (Taner ŞİMŞEK)
 

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