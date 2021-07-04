“Benim babam bir çakı bile taşımazdı” diyen Solmaz, “48 yaşında bu topluma, alevi milletine, insanlığa verecek çok güzel mesajları vardı. Çok güzel birikimleri vardı. Saygısı yerindeydi, sevgisi yerindeydi. Bırakmadılar, tomurcuk gül gibi dalından kopardılar. Hiçbiri bu durumu hak etmedi. Maraş, Çorum, Sivas, Gazi, Gezi hak etmedi” şeklinde konuştu.

Tanrının verdiği canı yine tanrının alması gerektiğini belirten Solmaz, “Kimsenin kimseyi zamanında önce katletmek gibi bir lüksü olamaz. Bunlara insan diye bakılamaz. İnsani değerlere, canlılara, doğaya, bitkiye saygı duymayanlar tabi ki hiçbir inanca da saygı duymaz. Bu güzel mekânda doğduğum, büyüdüğüm bu topraklarda keşke böyle bir katliam için burada olmasaydık” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

