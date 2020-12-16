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“Beni vurdular” diye söylemişti, kendi kendini vurduğu ortaya çıktı

Çorum’da tanımadığı kişilerce bacağından vurulduğu’ öne sürülen kişinin, kendi kendini vurduğu ortaya çıktı.

Güncel 16.12.2020, 11:22
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“Beni vurdular” diye söylemişti, kendi kendini vurduğu ortaya çıktı

Çorum’da tanımadığı kişilerce bacağından vurulduğu’ öne sürülen kişinin, kendi kendini vurduğu ortaya çıktı.
Olay dün gece Kale Mahallesi, Ata 12’inci Sokak üzerinde meydana geldi.  B.Ö.,  evde sıkılıp dışarıya gezmek için çıktığı sırada bir araçla yanına gelen tanımadığı kişiler tarafından bacağından vurulduğunu, kendisini  vuranları tanımadığını belirterek  polise ifade verdi.
Polis B.Ö’nan ifadesinden yola çıkarak çalışma başlattı.  Yapılan detaylı çalışmada B.Ö’nün belirttiği yerde her hangi bir ize rastlamadı. 
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler yaptığı araştırma B.Ö’nün İpekli evler Bağlar mevkiinde belindeki silahı çıkardığı sırada, silahın ateş alması sonucu bacağından yaralandığını ortaya çıkardı.   Şahıs silahı polise teslim ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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