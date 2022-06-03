Bendevi Palandöken güven tazeledi

Seçimlere katılan delegelerin yeniden güvenin alan başkan Bendevi Palandöken tekrar başkan seçildi.

Anadolu Otel’deki kongrede mevcut kayıtlı delegelerin oyunu alan ve aynı zamanda Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı olan Bendevi Palandöken’in yeni Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Muhammet Sabit Teksöz, Emin Bağcı, Orhan Batur, Süleyman Yaşagör, Vakkas Katırlı, Ali Ufuk Dravor, Velittin Yenialp, Ümit Çörüş, Erol Demirci, Nevzat Alphan ve Selahattin Aven. Denetim Kurulu üyeliklerine ise Zahide Doğan, Mehmet Olğaç ve Murat Zobu seçildi.

(Haber Merkezi)

