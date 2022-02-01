BELTAŞ’ın Sermayesi 100 milyona çıkarıldı

BELTAŞ A.Ş.’nin 21 milyon liralık sermaye artışı, Belediye Meclisi’nde gündeme geldi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Halk Et kombinesinin kapasitesini büyütmek ve şehir içi ulaşım için sermaye artışının gerekli olduğunu söyleyerek, söz konusu artırım için Meclis’ten onay verilmesi gerektiğini dile getirdi.

CHP grubu adına konuşan Nazik Bulut, BELTAŞ’ın kâr mı, zarar mı ettiğinin bilinmediğini kaydederek, “21 milyon sermaye artırımı bütçe komisyonuna neden getirilmiyor? Şehir içi ulaşımı Ulaştırma İşleri Müdürlüğü yapması gerekirken neden BELTAŞ üstlendi? Bu sorulara cevap verilmesi gerekiyor” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ise yapılan işlemlerin hukuka ve Türk Ticaret Kanunu’na uygun olduğunu bildirdi.

BELTAŞ'ın sermaye artırımı belediye meclisinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Buna göre 79 milyon lira olan BELTAŞ A.Ş.’nin sermayesi 21 milyon arttırılarak 100 milyon oldu.

(Taner ŞİMŞEK)

