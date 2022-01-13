Bellek ve Balaban, Emekliler Derneği Başkanı’nı ziyaret etti
Güncel 13.01.2022, 22:40
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Sigortacı Ahmet Yüksel Bellek ile Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban, Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şube Başkanı Hıdır Kınıklı’yı ziyaret ettiler.
Hıdır Kınıklı, CHP milletvekili aday adayı olmasından dolayı Ahmet Yüksel Bellek’e başarılar diledi. (Haber Merkezi)
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