Belkıs Aydemir toprağa verildi
SSK Hastanesi’nden emekli Belkıs Aydemir geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Güncel 07.02.2022, 18:37
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Pınarçay Köyü’nden gelme, merhum Osman Yıldırım’ın kızı, Merhum Ali Aydemir’in eşi, Çorum Belediyesi çalışanı Ahmet Aydemir’in annesi, Belkıs Aydemir kalbine yenildi.
Sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçiren Belkıs Aydemir sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tekrar kalp krizi geçiren Belkıs Aydemir ikinci krizi yenemeyerek hayata gözlerini yumdu.
Belkıs Aydemir’in cenazesi İkindi namazına müteakip Ulucami’de kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Aliye ÖNCEL)
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