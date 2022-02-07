Belkıs Aydemir kalbine yenildi
SSK Hastanesi’nden emekli Belkıs Aydemir geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Güncel 07.02.2022, 11:47
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Pınarçay Köyü’nden gelme, merhum Osman Yıldırım’ın kızı, Merhum Ali Aydemir’in eşi, Çorum Belediyesi çalışanı Ahmet Aydemir’in annesi, Belkıs Aydemir kalbine yenildi.
Bugün sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçiren Belkıs Aydemir sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tekrar kalp krizi geçiren Belkıs Aydemir ikinci krizi yenemeyerek hayata gözlerini yumdu.
Belkıs Aydemir’in cenazesi bugün İkindi namazına müteakip Ulucami’de kılınacak cenaze namazının ardındahn Ulumezar’da toprağa verilecek.
Çorum Yaşam Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınları, eş, dost ve akrabalarına başsağlığı diliyoruz
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