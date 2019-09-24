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Belirli gün ve haftalar değişti

Milli Eğitim Bakanlığı, belirli gün ve haftalar çizelgesine yeni günler ekledi. "Dünya Afet Azaltma Günü (13 Ekim)", "Mevlana Haftası (2-9 Aralık)", "Dünya Madenciler Günü (4 Aralık)" ve "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası (20-27 Aralık)" olarak yeni takvime eklendi.

Belirli gün ve haftalar değişti

Milli Eğitim Bakanlığı, belirli gün ve haftalar çizelgesine yeni günler ekledi. "Dünya Afet Azaltma Günü (13 Ekim)", "Mevlana Haftası (2-9 Aralık)", "Dünya Madenciler Günü (4 Aralık)" ve "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası (20-27 Aralık)" olarak yeni takvime eklendi.

24 Eylül 2019 Salı 20:17
Belirli gün ve haftalar değişti

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’ndeki “Erken çocukluktan lise mezuniyetine kadar çocukların izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla her çocuk için bir e-portfolyo oluşturulacaktır.” maddesine dayanak oluşturması amacıyla yönetmelikte “e-portfolyo” tanımına yer verildi.

Yönetmelikle ayrıca 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde yer alan “ortaöğretimde çocuklarımıza sertifikaya dayalı bilişim ve iş dünyasına ilişkin yeterlikler kazandırma” bağlamında “akademik bilginin beceriye dönüşmesini sağlama” ile ilgili de düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda, öğrencilerden isteyenlerin antrenmanlara katılımları ve eğitimleri için il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri ile mahalle spor kulüpleri arasında yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde izinli sayılmaları sağlanacak. Öğrencilerin aldığı belgeler, e-portfolyo kapsamında e-Okul sistemi Sosyal Etkinlik Modülü’ne işlenecek. (Haber Merkezi)

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