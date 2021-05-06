Belediye’ye polietilen içmesuyu borusu alındı

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenlendi.

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ve yaklaşık maliyeti 2 milyon 735 bin 617 TL olan ihaleye 4 firma katıldı.

Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bünyesinde yeni açılacak yollarda ve ekonomik ömrünü tamamlamış altyapı tesislerinin yenilenmesinde kullanılmak üzere Polietilen (P100) İçmesuyu Borusu alımını kapsayan ihalede ilk olarak firmaların belgeleri ve teklifleri incelendi. Buna göre Yılbor Boru Plastik Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş 2 milyon 292 bin 653 TL’lik teklif sunarken, Mehmet Akçin 2 milyon 478 bin 627; Fırat Plastik Kauçuk San. Ve Tic. A.Ş 2 milyon 536 bin 16 TL ve İpek Hırdavat Demirçelik Elektrik Taah. Tic. Ve San Ltd. Şti firması ise 2 milyon 698 bin 115 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini söyledi.

(Nurdan AKBAŞ)

