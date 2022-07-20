Belediye’ye Kuruçay’daki arsadan 9.5 milyonluk gelir

Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait Kuruçay mevkiinde bulunan imar planında 2 kat konut alanı işaretli 7021,28 metrekare arsa Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda saat 14.00’de Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda ihaleye çıkarıldı. Arsaya Hasan Erci ile birlikte Altınkaya Yatırım adına Göksal Taşkaya ve Cuma Can iş ortakları katıldı.

İhaleye katılanların teklif ve belgelerinin incelenmesinin ardından ise açık artırmaya geçildi. Buna göre muhammen bedeli 8 milyon 425 bin TL olan arsaya Göksel Taşkaya & Cuma Can iş ortaklığı ilk teklif olarak 8 milyon 431 bin TL; Hasan Erci ise 9 milyon 500 bin TL teklif verdi. Yapılan açık artırmada Hasan Erci teklifini 9 milyon 501 bin TL’ye çıkarırken, diğer teklif sahipleri ise çekildi. Buna göre arsayı Hasan Erci almış oldu.

Gülabibey Mahallesi’nde bulunan 8 kat ticari konut işaretli 2393,09 metrekare ölçekli ve 5 milyon 750 bin TL muhammen bedelli arsaya ise alıcı çıkmadı.



(Volkan SINAYUÇ)

