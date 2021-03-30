Belediye’ye 7 arsadan 2.7 milyon 

Buna göre mülkiyeti Belediye’ye ait Ayarık, Bahçelievler ve Gülabibey bölgelerinde bulunan toplam 15 adet arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile satıldı.

Konut, ticaret ve sanayi arsası özelliğinde olan ve farklı ölçülerdeki arsaların satış ihalesi dün saat 14.00’de Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri Suat Aydoğan, Ertuğrul Eren, Osman Fatih Gümüş yönetimindeki komisyon huzurunda gerçekleştirildi.

Buna göre Ayarık’ta bulunan 846,83 metrekare alanlı arsa 515 bin TL’ye Sefa Kürkçü; Gülabibey Mahallesi’nde bulunan 100,36,100,36 ve 100,42 metrekare ölçeğindeki üç sanayi arsası Doğan Seren adına Mehmet Yüce tarafından toplam 463 bin TL’ye; Gülabibey Mahallesi’ndeki 558,27 metrekare ölçeğindeki konut arsası 651 bin TL’ye Hüseyin Özcan’a,

Gülabibey Mahallesi’ndeki 557,27 metrekare ölçeğindeki konut arsası 671 bin TL’ye Cengiz Mert’e ve Gülabibey Mahallesi’ndeki 685.32 ve 355,38 metrekare ölçeğindeki iki konut arsası ise 1 milyon 2 bin TL karşılığında Mustafa Kavukçu’ya satıldı.

İhalede 15 arsadan 7’sine alıcı çıkarken Belediye’ye toplam 2 milyon 698 bin TL’lik gelir sağlandı.

(Haber Merkezi)

