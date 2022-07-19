Belediye’ye 5 arsadan 4.5 milyon liralık gelir

Mülkiyeti Belediye’ye ait Silmkent bölgesi Kuruçay mevkiinde bulunan imar planında 2 kat konut alanı işaretli 5 arsa, 2886 Sayılı Kanun 45. Maddesine göre açık teklif arttırma usulü ile en az yüzde 50'si peşin kalanı en fazla 8 taksitle satışa sunuldu.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda satışa sunulan arsalara vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.

Buna göre 746.5 metrekare ölçekli arsa 748 bin TL karşılığında Hüseyin Şahin tarafından satın alındı. İhalede ikinci sırada bulunan 730.52 metrekare ölçekli arsa İsmail Kekeç adına vekaleten ihaleye katılan Hasan Kekeç tarafından 770 bin TL’ye satın alınırken, 622.68 metrekare ölçekli arsa da Ümit Şimşek tarafından 802 bin TL’ye satın alındı.

İhalenin dördüncü sırasında bulunan 617.43 metrekare ölçekli arsayı İsmail Aksoy 840 bin TL’ye alırken Bin 110.70 metrekare ölçekli son arsayı ise 1 milyon 400 bin TL karşılığında yine İsmail Kekeç adına Hasan Kekeç satın aldı.

Çorum Belediyesi 5 konut arsasından toplamda 4 milyon 560 bin TL gelir elde etmiş oldu.



(Volkan SINAYUÇ)

