Belediye’ye 480 milyonluk ek bütçe 

Belediye Başkanvekili Lemzi Çöplü’nün başkanlığında toplanan Belediye Meclisi Temmuz ayı oturumunda 480 milyon liralık 2022 yılı ek bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Ek bütçeyle ilgili partisinin görüşlerini açıklayan CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, talep edilen ek bütçesinin “faiz ve borçlanma” bütçesi olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında 2022 yılının tahmini bütçesini yaptıklarını anımsatan Yılmaz, Belediye’nin 803 milyon liralık gider bütçesinin yılın ilk altı ayında eridiğini belirterek, “Çorum Belediyesi ‘geçen yıl yaptığımız asıl bütçemizde biz bu rakamı tükettik, siz bana 480 milyon daha verin ve sene sonunu diğer bütçeye kadar idare edebileyim’ diyor.

Peki, bunu nasıl yapacak? Belediye diyor ki ‘genel idareden aldığımız rakamda artış var, oradan kaynaklı gelirlerimiz olacak. 196 milyonluk arsa satışımıza ilaveten 44 milyonluk daha arsa satacağım’ diyor. ‘105 milyon lirayı ise kredi çekerek borçlanacağım’ diyor. E, hani nas nerede?” şeklinde konuştu.

Geçen ayki Meclis toplantısında Belediye’nin 3 yılda 20 milyon faize para ödediğini açıkladıklarını belirten Yılmaz, “Şimdi 105 milyon daha borçlanıyorsunuz. 44 milyon da arsa satıyorsunuz ve ek bütçe oluşturuyorsunuz. Aslında faiz bütçesi oluşturmuşsunuz.

Belediye olarak bu kadar rakamla yılın ilk altı ayını getiremezken, bu kentin yoksulu, asgari ücretlisi ay sonunu nasıl getiriyor hiç düşündünüz mü?” dedi.

Yılmaz’ın konuşmasının ardından ek bütçe, görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. (Taner ŞİMŞEK)

