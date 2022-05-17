Belediye’ye 12 arsadan 2.4 milyon liralık gelir 

Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ni ait olan Kuruçay mevkii Silimkent bölgesinde bulunan, Hobi Köyü Projesi kapsamındaki 12 arsa dün saat 14.00’de 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif arttırma usulü ile satıya sunuldu.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri Suat Aydoğan, Ertuğrul Eren ve Ubeydullah Ahıskalı yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede 150 bin TL ile 180 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan 12 hobi bahçesi arsasından Belediye’ye 2 milyon 476 bin TL’lik gelir elde edildi.

Buna göre arsalar sırasıyla Cemal Yılmaz (187 bin TL), Selim Masatlı (162 bin TL), Sinan Masatlı (157 bin TL), Halil Kaya (166 bin TL), Serkan Adanır (187 bin TL), Muhammet Şirin (193 bin TL), Ahmet Tunç (228 bin TL), Hüseyin Bekar (225 bin TL), Sinan Bolat (251 bin TL), Recep Mert (225 bin TL), Hüseyin Oğuz (229 bin TL) ve Erarslan Demirer (266 bin TL) tarafından alındı.

İhalenin sonucu başkanlık makamının onayının ardından açıklanacak.



(Volkan SINAYUÇ)

