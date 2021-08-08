 “Belediye’nin yeni hizmet binası 6 ay içinde bitecek”

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın beraberinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Peker ile birlikte önceki gün Farabi Caddesi üzerinde yapımı devam eden yeni Belediye hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Yüklenici firmadan kaynaklanan sorunlar nedeniyle inşaatı uzun süredir duran belediyenin yeni hizmet binasının tamamlanması için Haziran ayı içinde yeniden ikmal inşaatı ihalesi yapılmış ve ihalede en düşük teklifi Özen-El İnşaat ve Bulut Park İnşaat iş ortaklığı 28 Milyon TL ile vermişti. Daha sonra başlayan inşaat çalışmalarının hızla sürdüğünü belirten Başkan Aşgın, yeni binanın 6 ay gibi bir sürede tamamlanmasını beklediklerini vurguladı.

Aşgın, Ahlatcı ve Peker inşaattaki incelemeleri sırasında Belediye Etüt Proje Müdürü Said Toroman’dan bilgi aldı.



(Murat SARIKOCALAR)

