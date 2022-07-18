Belediye’nin yaz kurslarına yoğun katılım

Yaz döneminde öğrencilerin eğitimden uzak kalmaması için gençlik merkezleri bünyesinde akademik kurslar açan Çorum Belediyesi, öğrencilerin öğrenirken sanatsal alanlarda kendilerini geliştirmeleri için de sanatsal ve sosyal kursları da gençlerin hizmetine sunuyor.

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilere yönelik açtıkları kurslara öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Belediyemizin gençlik merkezlerinde 81 öğretmenle 14 akademik ders ve 11 sanatsal kursla 2 bin 995 öğrencimize hizmet veriyoruz. Yavrularımız bu kurslarımızda akademik derslerin yanı sıra kendilerini sanatsal ve sosyal anlamda da geliştiriyor. Yaz dönemini hem öğrenerek hem de eğlenerek geçiriyorlar” dedi.

27 Haziran tarihinde başlayan yaz kursları 20 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek.

(Haber Merkezi)

