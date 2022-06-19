Belediye’nin yaz kursları için başvurular alınıyor

Yaz tatili süresince öğrenciler derslerden uzak kalmasın ve kendilerini geliştirmek diye eğitime destek ve kişisel gelişim kursları açan Belediye, Gençlik Merkezlerindeki kurslar için kayıtları 18 Haziran 2022 tarihinden itibaren almaya başladı.

Şehrin tamamına hitap eden 8 gençlik merkezinde yaz kurslarıyla öğrencilerin eğitim sürecine destek verdiklerini ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Her sene olduğu gibi bu sene de öğrencilerimizin tatillerini daha verimli geçirmesini hedefliyoruz. Bunun için de yaz döneminde çeşitli kurslar düzenledik. Akademik, sosyal- kişisel gelişim ve müzik alanında toplam 22 kurs açmak suretiyle yavrularımızın eğitim ve kişisel gelişim sürecine destek oluyoruz. Kontenjanlarla sınırlı olan kurslarımızda çocuklarımız nezih, temiz ve güvenli ortamlarda kendilerini geliştirirken bir yandan da çeşitli aktivitelerle eğlenecek” dedi.

Yaz kurslarına kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin Buhara Kültür Merkezi, NFK Gençlik Merkezi, Mimar Sinan Gençlik Merkezi, İkbal Gençlik Merkezi, Akkent Gençlik Merkezi, Bahçelievler Gençlik Merkezi, Şehit Şenay Aybüke Yalçın Gençlik Merkezi ve Melik Gazi Gençlik Merkezine gelerek müracaatlarını yapmaları gerekiyor. (Haber Merkezi)

