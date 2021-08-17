Belediye’nin yatırımlarını inceledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısının ardından Çorum Belediyesi’nin kent merkezinde bulunan yatırımlarını yerinde inceledi.

AK Parti ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz’ın da hazır bulunduğu inceleme gezisi kapsamında Özhaseki’ye Kadeş Barış Meydanı’ndaki engelsiz kafe, ÇORBİS, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi, bedesten ve yeraltı otopark inşaatı, tarihi dikiciler arastası restorasyonu ve Velipaşa Hanı restorasyonu hakkında bilgi verildi.

Özhaseki’ye inceleme gezisinde Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve partililer eşlik etti. (Taner ŞİMŞEK)