Belediye’nin Türk Sanat Müziği Gecesi ilgi gördü

Türk Sanat Müziği’nden seçkin eserlerin seslendirildiği konser, sanatseverlerin beğenisini topladı. Şubat ayı içinde de kültür ve sanat etkinliklerine ara vermeden devam eden Çorum Belediyesi’nin organize ettiği gecede Banu Kocuk, Esra Turan ve usta isim Yıldırım Bekçi birbirinden güzel eserler seslendirdi. Sanatseverler de büyük bir coşkuyla seslendirilen eserlere eşlik etti.

Konseri, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları Zübeyir Tuncel ve Turhan Candan, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi. Konser Çorum Web TV’den de canlı olarak yayınlandı.Konser sonunda Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yıldırım Bekçi ve solistlere çiçek takdim etti.



Öte yandan Türk Sanat Müziği’nin güçlü sesi Yıldırım Bekçi ve beraberindeki heyet konser öncesi Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretle ilgili bir paylaşım yapan Çorum Belediye Başkanı Aşgın; “Türk Sanat Müziğinin güçlü sesi Yıldırım Bekçi’yi belediyemizde ağırladık. Sanatın ve müziğin dostu belediyecilik anlayışımız gereği kendisini hemşehrilerimizle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” görüşüne yer verdi.



(Volkan SINAYUÇ)

