Belediye’nin Türk Halk Müziği Konseri yarın

Şef Arif Sadeçolak yönetiminde uzun zamandır çalışmalarını sürdüren Belediye THM korosu müzik severlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Mart ayında da kültür sanat ajandasındaki etkinlikleri bir bir hayata geçireceklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, THM Korosunun uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğünü, yarın akşam saat 20.00’de Çorum Devlet Tiyatro Salonunda verecekleri konserle unutulmaz bir akşam yaşatacaklarını söyledi.

Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Mart ayında da birbirinden güzel etkinliklere yer vereceklerini belirterek ücretsiz olarak gerçekleştirdikleri programlara tüm Çorum halkının davetli olduğunu kaydetti.

(Volkan SINAYUÇ)

