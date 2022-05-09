Belediyenin TSM Konseri bu akşam
Çorum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Atakan Tetik yönetiminde birbirinden güzel eserlerle saat 20.30’da Devlet Tiyatro Salonunda sanatseverlerin karşısına çıkacak.
Güncel 09.05.2022, 14:45
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Çorum Belediyesi kültür-sanat etkinliklerine Mayıs ayında da hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Kültür sanat ajandamızda yer alan etkinliklerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Bayramın üçüncü günü ünlü sanatçı Azerin’i hemşehrilerimizle buluşturmuştuk bu akşam’da Belediyemizin Türk Sanat Müziği Korosunun vereceği muhteşem konserle kulaklarımızın pası silinecek.” dedi.
Başkan Yardımcısı Candan, Devlet Tiyatro Salonunda saat 20.30’da gerçekleşecek Türk Sanat Müziği konserine Çorum halkını davet etti.
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