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Belediye’nin THM Konseri iptal edildi

Pazartesi günü yapılması planlanan THM Konseri, İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısıyla 5 askerimizin şehit düşmesi nedeniyle iptal edildi.

Belediye’nin THM Konseri iptal edildi

Pazartesi günü yapılması planlanan THM Konseri, İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısıyla 5 askerimizin şehit düşmesi nedeniyle iptal edildi.

11 Şubat 2020 Salı 00:15
Belediye’nin THM Konseri iptal edildi

Çorum Belediyesi Basın Biriminden yapılan açıklamada, “Bölgede huzuru, barışı ve çatışmasızlığı sağlamak amacıyla İdlib'e giden birliklerimize rejim güçleri tarafından yapılan hain topçu atışı sonucunda 5 kahraman askerimiz şehit olmuştur. 5 askerimizin de yaralandığı olay nedeniyle Belediyemiz Türk Halk Müziği Korosu tarafından verilecek olan konser ileri bir tarihe ertelenmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Yüce Milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz” denildi. (Haber Merkezi)

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