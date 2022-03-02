Belediye’nin THM Konseri bu akşam

Şef Arif Sadeçolak yönetiminde uzun zamandır çalışmalarını sürdüren Belediye THM korosu bu akşam saat 20.00’de müzik severlere yine unutulmaz bir akşam yaşatacak.

THM Korosu’nun uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, ücretsiz olarak gerçekleştirdikleri programlara tüm Çorum halkının davetli olduğunu kaydetti.

(Volkan SINAYUÇ)

