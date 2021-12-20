Belediyenin, sıcak çorba ikramları devam ediyor
Çorum Belediyesi, soğuk havalarla birlikte sıcak çorba ikramlarını devam ettiriyor. Mobil ikram aracı, her gün şehrin bir bölgesinde sıcak çorba ikramı yapıyor.
Güncel 20.12.2021, 19:31
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Gönül belediyeciliği kapsamındaki çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Özellikle hemşehrilerimizin gönlünde yer edinen hizmetlerimiz yaz-kış demeden devam ediyor.” dedi. Başkan Yardımcısı Candan, “Mobil ikram aracımız marifetiyle yazın limonata kışın ise sıcak çorba ikramlarımızı sürdürüyoruz. Günlük dağıttığımız sıcak çorbalarla işine, okuluna ve sağlık kuruluşuna gitmekte olan hemşehrilerimizin içini ısıtıyoruz.” diye konuştu.
VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR
Mobil ikram aracından sıcak çorbalarını alan vatandaşlar soğuk kış günlerinde böyle bir hizmet sunduğu için Çorum Belediyesi’ne teşekkür ettiler.
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