Belediye’nin “Şehitlere Saygı Yürüyüşü” bugün

Çorum Belediyesi tarafından, ülkemizin güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye’de operasyonlarını sürdüren kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına destek, İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit düşen 34 kahraman askerimize dua için Şehitlere Saygı Yürüyüşü düzenliyor.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Türk Milleti’ne ise başsağlığı dileklerini iletti. Belediye Başkanı Aşgın bu kapsamda “Çorum Mehmetçiğin Yanında” isimli bir etkinlik yapılacağını bildirdi.

Kahraman şehitlerimize saygı, cephede vatan müdafaası yapan ordumuza destek ve dua için tüm Çorumluları bugün yapılacak olan etkinliğe davet eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Tüm Çorumluları bugün saat 12.00’de Atatürk Anıtı’na bekliyoruz. Burada buluşarak Şehitliğe kadar yürüyeceğiz ve burada şehitlerimize dua edeceğiz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)