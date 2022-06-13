Belediye’nin sarı minibüsleri geldi

Çorum Belediyesi sosyal medya hesabından yeni alınan sarı renkli minibüsler için “Biz geldik, ağabeylerimizi bekliyoruz” paylaşımında bulundu.

4 adet yeni minibüs ve yeni otobüslerle ana arterlerde şehir içi trafik yükünün hafifletilmesi ve konforlu şehir içi ulaşım sağlanması hedefleniyor.

(Haber Merkezi)

