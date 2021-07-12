Belediye’nin Refakatçi Misafirhanesi açılıyor

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın “Bir hayalim var bu şehre dair” diye çıktığı yolda seçim dönemi taahhütlerinden biri olan Refakatçi Misafirhanesi bugün saat 11.00’de hizmete açılacak.

Misafirhanenin şehrin dua kapısı olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Şehrimizde imkanları çok gelişmiş, bölgeye hizmet veren bir hastanemiz var. Şehrimize dışarıdan tedavi için gelen hastalarımızın yakınlarının, refakatçilerinin her hangi bir ücret ödemeden kalabilecekleri bir yeri tam da hastanemizin karşı tarafında yaptık. 5 yıldızlı otel konforunda olan bu misafirhanemize gelen buranın hizmetlerinden faydalanan misafirlerimiz oldu. Hepsi de şehrimizden minnettar bir şekilde hayır duada bulunarak ayrıldı. Biz sadece duaya talip olarak çıktığımız bu yolda tam da hemşehrilerimizin kadirşinaslığına yakışır bir hizmeti hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.



Belediye Başkanı Aşgın, hizmete açılan ve basında tanıtımı yapılan, pandemi koşulları sebebiyle resmi açılışı ileri bir tarihe ertelenen misafirhanenin açılışına tüm Çorumluları davet etti.

MUZAFFER YILDIRIM İLE İNCELEME YAPTI

Öte yandan Belediye Başkanı Aşgın, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ile birlikte bugün açılışı yapılacak olan Refakatçi Misafirhanesi’ni ziyaret etti. Başkan Aşgın ile Başkan Yıldırım misafirhanede inceleme yaptıktan sonra bahçede çay içerek sohbet etti. İncelemede Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan, Alper Zahir ile bazı birim müdürleri de hazır bulundu.



(Volkan SINAYUÇ)

