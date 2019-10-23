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Belediye’nin otomasyon ihalesine katılım olmadı

Çorum Belediyesi otomasyon sistemi satın almak üzere ihale düzenledi. Ancak ihaleye katılım olmadı.

Belediye’nin otomasyon ihalesine katılım olmadı

Çorum Belediyesi otomasyon sistemi satın almak üzere ihale düzenledi. Ancak ihaleye katılım olmadı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 21:20
Belediye’nin otomasyon ihalesine katılım olmadı

Belediye Hayvan Pazarı ve Mezbaha Otomasyon Sistemi Alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenledi.

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye hiçbir teklif gelmeyince ihale ertelendi.

Belediye ihale ile Hayvan Pazarı araç giriş çıkışlarının takibi ve Mezbaha işletmesinde kesime getirilen hayvan hareketlerinin giriş çıkışlarını kapsayan otomasyonu için montaj dahil mal alımı yapacaktı.

(Volkan SINAYUÇ)

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